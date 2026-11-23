Депутаты Законодательного Собрания завершают формирование повестки дня очередной 91-й сессии, которая запланирована на 26 ноября.

О подготовленных к рассмотрению вопросах рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Ключевым на предстоящем заседании станет блок финансовых вопросов. В первую очередь – это законопроект о бюджете Краснодарского края на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. С основными параметрами документа познакомит министр финансов региона. Но могу сказать, что при планировании расходов бюджета на следующий год учтены индексации соцвыплат отдельным категориям граждан, стипендий и расходов на обеспечение питанием и медикаментами, повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. При этом будет продолжена поддержка отраслей региональной экономики. В этом блоке рассмотрим и проект закона о бюджете терфонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период.

На сессии планируем принять также закон о запрете розничной продажи вейпов. Сегодня это один из ключевых вопросов федеральной повестки дня и неотъемлемая часть государственной политики, направленной на здоровьесбережение нации.

Кроме того, в рамках соответствующего постановления обсудим состояние здоровья населения и итоги выполнения Терпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в крае в 2025 году. Документ содержит результаты анализа исполнения органами государственной власти и местного самоуправления социальных обязательств по обеспечению прав граждан на получение гарантированной бесплатной медицинской помощи. На эти цели в крае было затрачено порядка 160 млрд рублей.

Также рассмотрим поправки в Градостроительный кодекс, краевые законы об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Краснодарским краем, о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, о муниципальной службе, об административно-территориальном устройстве края.

На сессии будут рассмотрены и меры по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, ход реализации законов о туристской деятельности и об обеспечении ветеринарного благополучия, и другие документы».