В Сириусе улучшат доступ к вокзалу для пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин.

На улице Вокзальной в федеральной территории обустроят широкую велопешеходную дорожку, которая объединит существующие участки в единый маршрут. Также рядом появится остановка общественного транспорта.

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Для организации прямого прохода между поселком Мирный, вокзалом и водно-климатическим парком «Сириус» специалисты перенесли технический забор вокруг автодрома.

На улице проложат кабельную линию для равномерного освещения и обустроят систему отвода дождевой воды, чтобы избежать скопления луж после осадков. Часть коммуникаций прокладывают методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет сохранить уже благоустроенные участки.

Кроме того, предусмотрено озеленение территории. Существующие деревья пересаживают, а в дальнейшем здесь высадят черные сосны, устойчивые к засухе и сильному ветру.