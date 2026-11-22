«Краснодар» не смог обыграть московское «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ. Игра прошла 22 ноября на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 11-й минуте. После розыгрыша углового Оласа направил мяч в штрафную, защитник динамовцев выбил его, однако Илья Вахания выиграл подбор и головой сделал передачу в район вратарской. Джон Кордоба воспользовался моментом и отправил мяч в ворота.

На 27-й минуте москвичи отыгрались. Максим Осипенко запустил Ярослава Гладышева по правому флангу. Форвард обыграл Родригеса у штрафной и точным ударом в дальний угол сравнял счет.

На 44-й минуте Максим Осипенко был удален с поля за прямую красную карточку. «Динамо» осталось вдесятером, но удержало ничейный результат до финального свистка.

По итогам 15 туров «Краснодар» набрал 27 очков и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.