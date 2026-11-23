Кубанские предприятия произвели 295 млн банок сахарной кукурузы из нового урожая, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

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В Краснодарском крае семь предприятий занимаются переработкой сахарной кукурузы. По итогам нового сезона они выпустили рекордное за последние шесть лет количество банок кукурузы. Консервированная кукуруза поступит на полки магазинов Кубани и других регионов России.

«Благодарен аграриям и переработчикам за достойный урожай и вклад в продовольственную безопасность России!» — написал глава региона в соцсетях.

Мы писали, в Краснодарском крае завершается осенний сев и уборка сельхозкультур. Кукурузу убрали с 90 % площадей, рис — более чем на 70 %, сахарную свеклу — на 65 %. Уборка остальных культур планируется завершить в ближайшие две недели. Сев рапса завершен на площади 132 тыс. га, что на 52 тыс. га больше плана.