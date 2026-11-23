В Мостовском районе в результате ДТП погиб 62-летний пассажир автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

22 ноября около 06:30 на 82-м километре федеральной автодороги «Подъезд к Майкопу» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 62-летний пассажир иномарки.

В результате аварии водитель автомобиля и еще один пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Мы писали, в Геленджике мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в селе Береговое. 29-летний водитель мотоцикла HONDA выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате аварии мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажиры автобуса не пострадали. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.