В Краснодаре на 79-м году жизни скончался режиссер, актер и педагог Анатолий Тучков, создатель Нового театра кукол, сообщили представители культурного сообщества Кубани.

Анатолий Тучков был заслуженным деятелем искусств России. Более полувека он посвятил театральному искусству, создавая спектакли, которые полюбились нескольким поколениям зрителей.

«Его талант, преданность искусству и многолетний труд оставили значимый след в культурной жизни Кубани. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анатолия Семеновича, его коллегам, ученикам и всем, кто знал и ценил его. Светлая память!» — написала в соцсетях министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.



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