В Горячем Ключе росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.
Артиллерийский боеприпас местные жители обнаружили на своем участке и сообщили о находке экстренным службам.
Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.
Мы писали, в Крымском районе Краснодарского края уничтожили три минометные мины времен Великой Отечественной войны. Две мины калибра 82 и 50 мм нашли грибники возле станицы Неберджаевской, еще одну — возле хутора Гапоновского. Все мины имели следы коррозии и были уничтожены в карьере с соблюдением мер безопасности.