В Горячем Ключе росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Артиллерийский боеприпас местные жители обнаружили на своем участке и сообщили о находке экстренным службам.

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Прибывшие специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали предмет. Они установили, что это 45-мм снаряд со следами коррозии.

Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.

Мы писали, в Крымском районе Краснодарского края уничтожили три минометные мины времен Великой Отечественной войны. Две мины калибра 82 и 50 мм нашли грибники возле станицы Неберджаевской, еще одну — возле хутора Гапоновского. Все мины имели следы коррозии и были уничтожены в карьере с соблюдением мер безопасности.