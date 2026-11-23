Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста местному жителю, который запускал фейерверки во время оповещения об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Инцидент произошел около часа ночи 20 ноября 2026 года. Молодой человек запускал пиротехнику, несмотря на предупреждения очевидцев, и не прекратил свои действия после замечаний.

Суд рассмотрел дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. В заседании краснодарец признал вину и раскаялся, а также извинился за поступок.

В итоге суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и назначил административный арест на пять суток.

Мы писали, в Краснодаре полиция проверяет ночной запуск фейерверков на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей. Фейерверки начали запускать меньше чем через час после сирен тревоги.