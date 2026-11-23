Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста местному жителю, который запускал фейерверки во время оповещения об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Суд рассмотрел дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. В заседании краснодарец признал вину и раскаялся, а также извинился за поступок.
В итоге суд признал его виновным в нарушении общественного порядка и назначил административный арест на пять суток.
Мы писали, в Краснодаре полиция проверяет ночной запуск фейерверков на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей. Фейерверки начали запускать меньше чем через час после сирен тревоги.