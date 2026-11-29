Глава Кубани побывал на юбилее КВН

Вениамин Кондратьев рассказал в своих социальных сетях о том, что побывал в Государственном Кремлевском дворце на 65-летнем юбилее КВН. На сцене встретились известные команды разных поколений, а Кубань представила «Русская дорога» из Армавира. По словам губернатора, наши земляки достойно выступили и подтвердили статус одной из сильнейших команд Клуба веселых и находчивых - в 2020 году они стали победителем Высшей лиги.

«КВН на Кубани давно стал массовым молодежным движением. Сегодня в регионе работают взрослые, студенческие и школьные лиги. Делаем ставку на подрастающее поколение: КВН учит смелости, лидерству, умению работать в команде и уверенно выступать перед зрителями. Не сомневаюсь, впереди у наших ребят много ярких выступлений и больших побед», - написал Вениамин Кондратьев.