На «Прямую линию» главы Кубани приняли более 5800 сообщений, рассказали в администрации региона.

В четверг, 3 декабря, губернатор Краснодарского края ответит на вопросы жителей – трансляцию покажут на телеканалах «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар». На «Прямую линию» уже приняли более 5,8 тысячи сообщений. В 40% случаев они касаются жилищно-коммунального хозяйства, 21% посвящены транспорту и дорогам, 10% – строительству и архитектуре, 7% – социальному обеспечению, 6% – здравоохранению.

«Самые активные муниципалитеты по количеству сообщений на тысячу жителей Новороссийск, Динской и Белоглинский районы. В настоящее время 44% сообщений жители задали через мессенджер «Макс», 33% – по многоканальному телефону, 23% воспользовались «Госуслугами», – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края

Вопросы Вениамину Кондратьеву можно задать по телефону 8-(861)268-60-44 (ежедневно с 9:00 до 18:00); в чат-боте мессенджера «Maкс» и на портале «Госуслуги».