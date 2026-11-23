Жители Краснодарского края за выходные отправили более 500 вопросов на прямую линию губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего с 19 ноября поступило 1 785 обращений. Глава Кубани ответит на вопросы жителей в прямом эфире 3 декабря в 12:00.

Большую часть сообщений кубанцы направили через чат-бот в мессенджере «Макс» — 1 045 обращений, или 59% от общего числа. По многоканальному телефону поступило 646 вопросов (36%). Еще 94 обращения отправили через портал Госуслуг (5%).

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет ежегодную «Прямую линию» 3 декабря в 12:00 на телеканале «Кубань 24». Прием вопросов стартует 19 ноября через телефон центра обработки сообщений (8-(861)268-60-44), чат-бот МАКС или портал «Госуслуги». Все обращения будут рассмотрены и получат ответы.