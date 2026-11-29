На ЖД-станции Кавказская торговали просрочкой, сообщает Южная транспортная прокуратура.

На железнодорожном вокзале станции Кавказская во время проверки выявили нарушения законодательства о безопасности пищевой продукции. Торгующие там предприниматели при реализации продуктов питания не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования к срокам годности и условиям хранения.

После случившегося Кавказская транспортная прокуратура внесла представления, которые были удовлетворены. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «нарушение исполнителем технических регламентов», их рассмотрение находится на контроле надзорного ведомства.