Сочинский дендрарий за пять лет обменялся образцами семян с 20 странами.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, у Дендрария прочные связи почти с 250 ботаническими садами и учреждениями по всему миру. Деятельность ведется в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.

Семенная лаборатория установила безвалютный международный семенной обмен с ботаническими учреждениями России, Киргизии, Казахстана, Германии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Дании, Франции, Австрии, Чехии, Италии, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Швеции, Канады, Японии и Китая. За 2021-2025 годы в коллекцию поступило 413 видов новых образцов семян, отправлено 820 пакетов образцов семян.

Отмечается, что 70 % растений Дендрария выращено из полученных по обмену семян.

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Мы писали, в сочинском Дендрарии начали собирать урожай австралийской вишни. Австралийское вишневое дерево — близкий родственник фейхоа из семейства Миртовые, родом из прибрежных лесов Восточной Австралии. В природе дерево вырастает до 15 метров, а отдельные экземпляры до 30–35 метров.