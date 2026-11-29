Улицы Краснодара обработали от гололеда, сообщили в администрации города.

В связи с непогодой в столице Кубани всю ночь шла обработка дорог от гололеда. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что с 7 утра 29 ноября службы повторно провели такую работу во многих местах. На момент публикации новости было обработано 240 участков дорог, мостов и путепроводов.

Отмечается, что к работе дополнительно привлекли комбинированные дорожные машины застройщиков и автодорожных организаций. Параллельно коммунальные службы обрабатывают противогололёдными материалами тротуары, остановки транспорта, пешеходные переходы, а также внутриквартальные территории и подходы к социальным объектам.

«Работы ведутся на 320 улицах и 25 пешеходных переходах. Ещё на 160 улицах коммунальщики расчищают остановочные комплексы общественного транспорта. Для хранения противогололёдных материалов установлено 2585 контейнеров. В связи с тем, что снег по прогнозу синоптиков будет идти 29 и 30 ноября, администрация города призывают горожан отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, особенно завтра, в понедельник», - отметили в администрации Краснодара.