Мандарины стали символом Нового года в России благодаря развитию цитрусовых плантаций в Абхазии в советские годы, рассказала «КП-Кубань».

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Традиция встречать Новый год с мандаринами в России связана с развитием цитрусоводства в Абхазии. Первые саженцы японского сорта «уншиу» привезли в регион в начале XX века. Их выращиванием занялся ссыльный промышленник Николай Игумнов, а позже производство расширили в рамках советских сельскохозяйственных проектов.

Из-за морозов плантации неоднократно страдали, поэтому ученые разработали методы защиты деревьев от холода и вывели сорта, которые созревали раньше. К 1960-м годам цитрусовые сады в Абхазии занимали тысячи гектаров, а мандарины доставляли по всей стране. Их появление на прилавках стало одним из символов приближения праздника.

В нынешнем сезоне Абхазия планирует поставить в Россию до 50 тысяч тонн мандаринов. Массовый сбор урожая начался в середине ноября.